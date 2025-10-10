Denizde korkunç manzara! Sudan ceset çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde deniz kenarında dolaşan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında, bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğu fark edildi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET ENGELLİ VATANDAŞA AİT

Ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan cesedin engelli İbrahim Aslan'a (34) ait olduğu tespit edildi. Aslan'ın naaşı, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.