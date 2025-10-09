Battaniyeye sarılı ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Bakın içinden ne çıktı

Kategoriler
Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'ndeki boş arazide, içi dolu şekilde duran bir battaniye gören vatandaşlar, ceset olabileceğinden şüphelenerek ihbarda bulundu.
İçinde bir kişinin olabileceği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şüpheli battaniyeyi kontrol etti. Yapılan incelemede, battaniyenin içinde çöp olduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi.