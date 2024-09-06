Çatıdaki ceset ihbarı! Gerçek ortaya çıkınca sırra kadem bastı

06 Eylül 2024 16:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:18

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, yaşlı bir kadın karşıdaki apartmanın çatısında bir ceset olduğuna dair ihbarda bulundu. Polis, geldiğinde, ortada bir ceset olmadığı ortaya çıktı. İhbarı yapan yaşlı kadın ise kayıplara karıştı.

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Çin'in koronavirüsün çıkış noktası olduğu düşünülmesiyle ünlenen şehri Wuhan'da bir garip olay yaşandı. Görmede zorluk çeken yaşlı bir kadın, karşı apartmanın çatısında, yerde öylece yatan bir kişiyi fark etti. 35 katlı binanın çatısındaki kadına seslendi fakat herhangi bir tepki alamadı.

'ÇATIDAKİ CESET' İHBARI

Çatıdaki kadına iyi olup olmadığını, yaralanıp yaralanmadığını soran yaşlı kadın, bir türlü cevap alamayınca polisi aradı. Çatıda birinin öldüğünü ve hemen gelmeleri gerektiğini söyledi.

SADECE GÜNEŞLENİYORDU...

Polis, çatıdaki kişinin yanına çıktığında gerçek ortaya çıktı. Çatıda yatan kadın, sadece güneşlendiğini, yaşlı kadını duyduğunu fakat sesini ulaştıramadığını, aramak istediğinde ise telefonunun meşgul olduğunu söyledi.

YAŞLI KADIN KAYIPLARA KARIŞTI

Yaşlı kadın ise polis boşa zaman harcadığı için sorgulanacağını düşünerek, eşyalarını toplayıp kaçtı. Yaşlı kadının, çatıda güneşlenen kişinin tamamen giyinik olması nedeniyle yanlış anlamış olabileceği düşünülüyor.