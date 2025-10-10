Menü Kapat
17°
 Onur Kaya

ABD'den ateşkes sonrası yeni hamle: Bölgeye asker gönderiyor

İsrail ve Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkes planını onaylamasının ardından ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. 200 ABD askerinin İsrail'e gönderileceği ve burada CENTCOM üssü kurulacağı iddia edildi. Askerlerin bir kısmının İsrail'e ulaştığı belirtildi.

ABD'den ateşkes sonrası yeni hamle: Bölgeye asker gönderiyor
AA
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
04:06
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
04:14

Başkanı Donald tarafından sunulan 'de kalıcı planı, Mısır'da yürütülen müzakerelerin ardından olumlu sonuçlandı. Hem İsrail hükümeti hem de , söz konusu planı onayladıklarını duyurdu.

Gazze'de ateşkes için anlaşmaya varılmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

CENTCOM ÜSSÜ KURULACAK

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Associated Press'e (AP) konuşan ABD’li yetkililer, konuya ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın () 'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı.

ABD'den ateşkes sonrası yeni hamle: Bölgeye asker gönderiyor

200 ABD ASKERİ İSRAİL'E GİDİYOR

Yetkililer, ABD’nin Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail’e göndereceğini söyledi.

Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.

ABD'den ateşkes sonrası yeni hamle: Bölgeye asker gönderiyor

Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye, Gazze'ye asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Görev gücünde yer alacağız

TRUMP DUYURDU, HAMAS VE İSRAİL DOĞRULADI

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi duyurdu: 'Kalıcı ateşkes başladı'
