Konya'da apartmanda yangın paniği!

Konya'da bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen yaşlı çifte, ambulansta müdahale edildi. Yangın, saat 21.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Makkare Sokak'ta site içerisinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir çiftin yaşadığı dairede elektrik aksamından kaynaklanan yangın başladı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen yaşlı çifte ise ambulansta müdahale edildi. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.