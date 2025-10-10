Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazan doktor tutuklandı

Düzce'de düzenlenen yeşil reçete operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Usulsüz şekilde yeşil reçeteli ilaç yazdığı tespit edilen doktor tutuklandı.

AA
10.10.2025
10.10.2025
merkezli usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden, doktor olan 1 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan doktor S.K, eşi G.K, eczane çalışanı M.E. ve H.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Yığılca Adliyesi'ne getirildi.

Usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazan doktor tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktor olan S.K. tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmış, dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazan doktor tutuklandı

İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşılmıştı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlenmişti.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

