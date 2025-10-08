Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Düzce'de 'yeşil reçete' skandalı! Doktorun 7 suç kaydı çıktı

Düzce'de usulsüz şekilde yeşil reçeteli ilaç yazarak psikiyatri ilaçlarını parayla sattıkları tespit edilen doktor, eşi ve 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan doktor S.K.'nın yeşil reçeteyle verilen 'Xanax' isimli bir ilacı, psikiyatri raporu dahi olmayan kişilere yazarak elde ettiği parayı eşinin hesabına yatırdığı ortaya çıktı.

IHA
08.10.2025
08.10.2025
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Şubesi ekipleri, ", nitelikli ve resmi belgede " suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin banka hesaplarına 2023–2025 yılları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı belirlendi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin ise herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

Düzce'de 'yeşil reçete' skandalı! Doktorun 7 suç kaydı çıktı

RAPORLARI BİLE YOK!

Şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin hesaplarına para aktaran ve usulsüz yeşil reçeteli ilaç elde eden kişilerin ise S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. oldukları tespit edildi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

DOKTORUN 7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Düzce merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Düzce'de 9, Kütahya'da 3 olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden H.K.'nın 2024 yılında hakkında "parada sahtecilik ve 6136 SKM suçlarından" işlem yapıldığı, kendisinin 23, Dr. S.K.'nın ise 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

