Ters yönde ilerledi, trafiği tehlikeye attı!

Denizli’de bir sürücü, çevre yolunda normal trafik akışına aldırış etmeden ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, o an yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan inceleme sonucu, ters yönde ilerleyen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-H maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.