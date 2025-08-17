Ters yönde boğa var! Kesimden kaçıp trafiği allak bullak etti

Amasya'da kesime götürülürken firar eden boğa karayoluna çıkınca olanlar oldu. Ters yönden gelen boğayı karşılarında gören sürücüler şaşkınlığa boğulurken, Trafik bir anda kilitlendi. Sürücülerden biri yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

Boğanın il merkezine bağlı Boğazköy mevkiinde kesim için mezbahaya götürülürken, sahibinin elinden kaçıp uzaklaştığı belirtildi. Bayıltıcı iğneyle vurulan boğanın bir bahçede yakalandığı öğrenildi.