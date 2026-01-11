Akaryakıt istasyonu boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Akaryakıt istasyonunu boks ringine çeviren şahıslar kameraya anbean yansıdı. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, araya çalışanlar girdi. Güçlükle sakinleşen taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar kameraya anbean yansıdı.