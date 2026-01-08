Kardeşler arasında bıçaklı kavga! Ağabeyini yaralayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında vatandaşları uykularından uyandıran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen kardeşler 23 yaşındaki Fatih D. ile 19 yaşındaki İsmail D. arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLA YARALADI

Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail, ağabeyi Fatih'i bacağından bıçakla yaraladı.

ŞÜPHELİ KARDEŞ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavgayı arkadaşları zorlukla ayırırken, yaşanan o bağrışmalar ve hengame saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralı Fatih D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli kardeş İsmail D. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.