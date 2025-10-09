İslam Memiş 'hemen alın' diyerek açıkladı! 2026'da altının tahtına oturacak: 'Kimse altını konuşmayacak'

Altın fiyatları son dönemlerin tüm rekorlarını kırıyor. Haftalardır istikrarlı bir ivme yakalayan altınm fiyatlar neredeyse her günü rekorla açmaya başladı. Gram altın 5 bin 400 TL sınırına dayanırken, çeyrek altın 9 bin TL bandını çoktan aşmış durumda. Altın fiyatları el yakarken, vatandaşlar da başka yatırım araçlarını araştırmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda "2026 yılında altının tahtına kim oturacak?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

ALTININ TAHTINA KİM OTURACAK?

Altının tahtına kimin oturacağını açıklayan Memiş, "Geleceğin altını su, geleceğim Bitcoin'i su. Şu anda Türkiye'de en ucuz, en değersiz şey su. Bizi hayata bağlayacak bir damlasına muhtaç olacağımız şey su. Siz duş aldığınız zaman böyle suların akması vakit geçirmek, 5 dakikadan ne olacak? düşüncesi... Bir damlasına bile muhtaç olacağız. Ancak finansal piyasalarda gelecekte hiç kimse altını, hiç kimse Bitcoin'i konuşmayacak. Su hisselerini konuşacağız. Su şirketlerini konuşacağız" dedi.

"SU ŞİRKETLERİNDEN HİSSE ALIN"

Memiş, "Benden bir dost tavsiyesi; dışarıda kahve içeceğinize, 200 liralık su şirketlerinden hisse al. Bu yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Beni 10-20 yıl sonra anlayacaksınız. 1 litre su kaç gram altına tekabül ediyor? Kaç sıfırlı 3 mg altına tekabül ediyor. Bu 10 liraya aldığınız suyu şu anda bedavaya alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.