TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İslam Memiş 'hemen alın' diyerek açıkladı! 2026'da altının tahtına oturacak: 'Kimse altını konuşmayacak'

Altın fiyatları her gün rekor tazelerken, Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, "2026 yılında altının tahtına kim oturacak?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Ünlü ekonomist, geleceğin altınının 'su' olduğunu belirtti. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
07:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
08:07

son dönemlerin tüm rekorlarını kırıyor. Haftalardır istikrarlı bir ivme yakalayan altınm fiyatlar neredeyse her günü rekorla açmaya başladı. Gram altın 5 bin 400 TL sınırına dayanırken, çeyrek altın 9 bin TL bandını çoktan aşmış durumda. Altın fiyatları el yakarken, vatandaşlar da başka araçlarını araştırmaya başladı. Finans Analisti , katıldığı bir programda "2026 yılında altının tahtına kim oturacak?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

İslam Memiş 'hemen alın' diyerek açıkladı! 2026'da altının tahtına oturacak: 'Kimse altını konuşmayacak'

ALTININ TAHTINA KİM OTURACAK?

Altının tahtına kimin oturacağını açıklayan Memiş, "Geleceğin altını , geleceğim 'i su. Şu anda Türkiye'de en ucuz, en değersiz şey su. Bizi hayata bağlayacak bir damlasına muhtaç olacağımız şey su. Siz duş aldığınız zaman böyle suların akması vakit geçirmek, 5 dakikadan ne olacak? düşüncesi... Bir damlasına bile muhtaç olacağız. Ancak finansal piyasalarda gelecekte hiç kimse altını, hiç kimse Bitcoin'i konuşmayacak. Su hisselerini konuşacağız. Su şirketlerini konuşacağız" dedi.

İslam Memiş 'hemen alın' diyerek açıkladı! 2026'da altının tahtına oturacak: 'Kimse altını konuşmayacak'

"SU ŞİRKETLERİNDEN HİSSE ALIN"

Memiş, "Benden bir dost tavsiyesi; dışarıda kahve içeceğinize, 200 liralık su şirketlerinden hisse al. Bu yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Beni 10-20 yıl sonra anlayacaksınız. 1 litre su kaç gram altına tekabül ediyor? Kaç sıfırlı 3 mg altına tekabül ediyor. Bu 10 liraya aldığınız suyu şu anda bedavaya alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş 'hemen alın' diyerek açıkladı! 2026'da altının tahtına oturacak: 'Kimse altını konuşmayacak'
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı
Altın yatırımcısı için kritik viraj: Zafer Ergezen bu rakamın altı için risk uyarısı yaptı
Altın güne yine rekorla başladı! Çeyrek altın fiyatları aldı başını gitti: İşte 9 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
#altın fiyatları
#islam memiş
#yatırım
#bitcoin
#su
#Gelecek Trendleri
#Su Hisseleri
#Ekonomi
