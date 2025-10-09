Altın güne yine rekorla başladı! Çeyrek altın fiyatları aldı başını gitti: İşte 9 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlenme devam ederken, alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, bugün yine yükselişle başladı. 8 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 374,17 TL'den açan gram altın, bugün ise 5 bin 392,88 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 9 bin TL bandını çoktan aştı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları...

9 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.392,29

SATIŞ(TL) 5.392,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.294,00

SATIŞ(TL) 9.414,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 38.135,00

SATIŞ(TL) 38.711,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.186,41

SATIŞ(TL) 5.449,81