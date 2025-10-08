Menü Kapat
Altın yükselmeye devam ediyor! Altın fiyatları bu yıl neredeyse her gün rekor üstüne rekor kırarak yükseliyor. Uzmanlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik durgunluk endişeleri ve merkez bankalarının rekor seviyedeki alımlarının altın rallisini güçlendirdiğini belirtiyor. İşte altındaki yükselişin nedeni…

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 18:22

Küresel piyasalarda , 2025 yılına damgasını vuran değerli metal oldu. Yılın başından bu yana artış gösteren altın, 4.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin arkasında, küresel belirsizlikler ve ekonomik endişeler bulunuyor. Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması, ABD’deki politik karışıklıklar ve Avrupa’daki durgunluk sinyalleri yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu. Değerli metalin son üç yılda fiyatını ikiye katlaması, bu yönelimin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve ısrarcı enflasyon gibi gelişmeler de altının cazibesini artırıyor.

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!

Commodity Market Analytics analisti Dan Smith, yaşanan yükselişin olağanüstü olduğunu belirterek, küresel ekonomideki kırılganlığın sinyallerini verdiğini dile getirdi. Uzmanlar, altının özelliğinin özellikle kriz dönemlerinde daha da öne çıktığını ve yatırımcıların riskli piyasalardan kaçarken ilk tercihinin yine altın olduğunu belirtiyor.

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, mevcut koşullarda altının yükseliş trendini durdurabilecek çok az faktör bulunduğunu ifade ediyor. BNP Paribas analisti David Wilson, “Normalde bir yılda bir veya iki risk faktörü altın fiyatını etkiler. Ama şu anda geleneksel altın yönlendiricilerinin hepsi aynı anda devrede.” diyerek durumun olağanüstülüğüne dikkat çekti. Jeopolitik risklerin yanı sıra ekonomik büyümedeki zayıflık ve doların dalgalı seyri, altının güçlü kalmasını sağlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!

Merkez bankalarının altına yönelmesi de fiyatları destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı. Dünya yıl sonuna kadar 1000 ton altın alımı gerçekleştirme yolunda adım adım ilerliyor. Bu durum, dolar cinsinden varlıklardan altına geçişin üst üste dördüncü yılı anlamına geliyor. Eylül ayında altın yüzde 12 değer kazanırken, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de bu ralliden pay aldı.

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!

ALTIN NEREYE GİDİYOR?

Analistler, 4.000 dolar eşiğinin aşılmasının altın piyasasında yeni bir dönemi başlattığı görüşünde birleşiyor. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizlikler sürdükçe yatırımcı ilgisi devam edecek ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sürecek. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımlarını artırması, küresel altın talebini daha da güçlendiriyor.

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini!

analizlerine göre, altındaki boğa piyasasının 2026 yılına kadar sürmesi olası görünüyor. Yükseliş trendinin devam etmesi, hem yatırımcı hem de merkez bankaları açısından altının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, kısa vadede fiyatları aşağı çekebilecek güçlü bir faktör bulunmadığını, ancak uzun vadeli istikrarlı artışın temkinli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Aktüel
