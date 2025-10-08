Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın coştu: İşte 8 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda haftalardır etkisini gösteren dalgalanmalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftalardır yükselişini istikrarlı şekilde sürdüren altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. 7 Ekim Salı gününü 5 bin 319,65 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 374,17 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Ekim güncel altın fiyatları...
Gram altın alış: 5.373,66₺
Gram altın satış: 5.374,17₺
Çeyrek altın alış: 9.129,00₺
Çeyrek altın satış: 9.216,00₺
Yarım altın alış: 18.258,00₺
Yarım altın satış: 18.444,00₺
Tam altın alış: 36.404,00₺
Tam altın satış: 36.747,00₺
Cumhuriyet altını alış: 36.761,00₺
Cumhuriyet altını satış: 37.316,00₺