Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın coştu: İşte 8 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalarda haftalardır etkisini gösteren dalgalanmalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftalardır yükselişini istikrarlı şekilde sürdüren altın fiyatlarında yeni rekor kırıldı. 7 Ekim Salı gününü 5 bin 319,65 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 374,17 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Ekim güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 5.373,66₺

Gram altın satış: 5.374,17₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 9.129,00₺

Çeyrek altın satış: 9.216,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 18.258,00₺

Yarım altın satış: 18.444,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 36.404,00₺

Tam altın satış: 36.747,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 36.761,00₺

Cumhuriyet altını satış: 37.316,00₺