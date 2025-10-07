Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde dikkat çekici bir yükselişle güne başladı. Sabah saatlerinden itibaren hem küresel hem de iç piyasalarda altına yönelik talep artışı gözlemleniyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin temelinde küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikaları yer alıyor. Fed başta olmak üzere birçok büyük merkez bankası, faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendiren açıklamalarda bulunuyor. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

Küresel piyasalarda ons altın 3.966 dolar seviyelerine kadar yükselirken, iç piyasada gram altın da buna paralel olarak 5.318 TL civarında işlem görüyor. Enflasyonist baskıların devam etmesi, jeopolitik risklerin artması ve doların dalgalı seyri altın talebini artıran unsurlar arasında bulunuyor.

Ayrıca Çin ve Rusya gibi ülkelerin altın rezervlerini artırması, talebi destekleyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Tasarruf sahiplerinin de güvenli yatırım arayışı, altın fiyatlarının kısa vadede rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu.

ALTIN NE ZAMAN DÜŞER?

Altın fiyatlarının düşüşü genellikle ekonomik toparlanma dönemlerinde, faiz oranlarının yükselmesiyle ya da risk iştahının artmasıyla gerçekleşiyor. Tarihsel olarak bakıldığında, 1980’lerdeki faiz artışları ve 2011’de Fed’in parasal sıkılaştırma adımları altın fiyatlarında ciddi gerilemelere yol açmıştı. Uzmanlar, benzer bir senaryonun 2026 yılına doğru gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.

Faiz oranlarının yeniden yükselmesi ya da merkez bankalarının gevşek para politikasından uzaklaşması, yatırımcıların altından çıkmasına neden olabilir.

Jeopolitik risklerin azalması da altın fiyatlarını aşağı çekebilecek bir diğer unsur olarak görülüyor. Küresel ölçekte barış anlaşmalarının sağlanması veya dolar endeksinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Analistlere göre, 2025 sonbaharından itibaren bu olasılıklar kademeli olarak etkisini gösterebilir.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, kısa vadede altının yükseliş trendini sürdürebileceğini, ancak 2026 yılına doğru denge noktasına ulaşabileceğini belirtiyor. Özellikle merkez bankalarının mevcut alım politikaları, fiyatların yüksek kalmasında rol oynuyor. Ancak bu talebin doyuma ulaşması halinde fiyatların yavaş yavaş gerileyebileceği ifade ediliyor.

Spekülatif hareketler de altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Rekor seviyelere ulaşan ons altın sonrası yüzde 5 ila 10 arasında kısa vadeli düzeltmeler bekleniyor. Bu tür geri çekilmeler, piyasa dengesi açısından olağan kabul ediliyor.