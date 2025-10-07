Menü Kapat
14°
Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

Altın için alım fırsatı kovalayan gram altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne zaman düşüşe geçeğini merakla bekliyor. Altın fiyatları yeni rekorlara ulaşarak yatırımcıların odağına yerleşti. Gram altın 5.300 TL seviyesinin üzerine çıkarken, ons altın da 3.966 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik riskler altının yönünü belirliyor.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı
haftanın ikinci işlem gününde dikkat çekici bir yükselişle güne başladı. Sabah saatlerinden itibaren hem küresel hem de iç piyasalarda altına yönelik talep artışı gözlemleniyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

fiyatlarındaki yükselişin temelinde küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikaları yer alıyor. Fed başta olmak üzere birçok büyük merkez bankası, faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendiren açıklamalarda bulunuyor. Bu durum, yatırımcıları olarak görülen altına yönlendiriyor.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

Küresel piyasalarda ons altın 3.966 seviyelerine kadar yükselirken, iç piyasada da buna paralel olarak 5.318 TL civarında işlem görüyor. Enflasyonist baskıların devam etmesi, jeopolitik risklerin artması ve doların dalgalı seyri altın talebini artıran unsurlar arasında bulunuyor.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

Ayrıca Çin ve Rusya gibi ülkelerin altın rezervlerini artırması, talebi destekleyen bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Tasarruf sahiplerinin de güvenli arayışı, altın fiyatlarının kısa vadede rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

ALTIN NE ZAMAN DÜŞER?

Altın fiyatlarının düşüşü genellikle ekonomik toparlanma dönemlerinde, faiz oranlarının yükselmesiyle ya da risk iştahının artmasıyla gerçekleşiyor. Tarihsel olarak bakıldığında, 1980’lerdeki faiz artışları ve 2011’de Fed’in parasal sıkılaştırma adımları altın fiyatlarında ciddi gerilemelere yol açmıştı. Uzmanlar, benzer bir senaryonun 2026 yılına doğru gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.

Faiz oranlarının yeniden yükselmesi ya da merkez bankalarının gevşek para politikasından uzaklaşması, yatırımcıların altından çıkmasına neden olabilir.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

Jeopolitik risklerin azalması da altın fiyatlarını aşağı çekebilecek bir diğer unsur olarak görülüyor. Küresel ölçekte barış anlaşmalarının sağlanması veya dolar endeksinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Analistlere göre, 2025 sonbaharından itibaren bu olasılıklar kademeli olarak etkisini gösterebilir.

Altın ne zaman düşer? Kademeli düşüş için beklenen tarihleri analistler açıkladı

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, kısa vadede altının yükseliş trendini sürdürebileceğini, ancak 2026 yılına doğru denge noktasına ulaşabileceğini belirtiyor. Özellikle merkez bankalarının mevcut alım politikaları, fiyatların yüksek kalmasında rol oynuyor. Ancak bu talebin doyuma ulaşması halinde fiyatların yavaş yavaş gerileyebileceği ifade ediliyor.

Spekülatif hareketler de altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Rekor seviyelere ulaşan ons altın sonrası yüzde 5 ila 10 arasında kısa vadeli düzeltmeler bekleniyor. Bu tür geri çekilmeler, piyasa dengesi açısından olağan kabul ediliyor.

#Ekonomi
#dolar
#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#cumhuriyet altını
#enflasyon
#yatırım
#Gram Altın Fiyatı
#Güvenli Liman
#1 Gram Altın
#Faiz Politikaları
#Aktüel
