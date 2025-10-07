Menü Kapat
 | Bengü Sarıkuş

Altın rekor kırıyor onlar zengin oluyor! İşte altın mevduatı en yüksek şehirler

Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında listenin en üstündeki şehirler belli oldu. Ağustos ayı itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye ulaştı. Peki en çok altın alan şehir hangisi oldu?

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 16:31

Türkiye’de yastık altında 500 milyar dolarlık olduğu düşünülüyor. Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmasına rağmen bankalardaki altın mevduatında yükseliş yaşanması dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () tarafından açıklanan aylık bültende yer alan bilgilere göre, bankalarda, ağustos itibarıyla 519 ton altın mevduatı bulunuyor. İşte BDDK verilerine göre bu yılın ilk yarısı itibarıyla altın mevduatı en düşük ve en yüksek iller...

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLLER

1-İstanbul: 705.463 milyar TL

2-Ankara: 244.609 milyar TL

3-İzmir: 122.957 milyar TL

4-Antalya: 67.149. milyar TL

5-Bursa: 66.623 milyar TL

6-Kocaeli: 52.635 milyar TL

7-Konya: 41.960 milyar TL

8-Adana: 32.752 milyar TL

9-Balıkesir: 31.592 milyar TL

10-Mersin: 30.938 milyar TL

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine ayın dönemde altın mevduatı en düşük iller ise şunlar oldu:

1-Ardahan: 762.323 milyon TL

2-Kilis: 996.723 milyon TL

3-Bayburt: 1.010 milyar TL

4-Hakkâri: 1.100 milyar TL

5-Tunceli: 1.201 milyar TL

6-Şırnak:1.548 milyar TL

7-Iğdır: 1.601 milyar TL

8-Siirt: 1.725 milyar TL

9-Muş: 1.734 milyar TL

10-Ağrı: 2.058 milyar TL

