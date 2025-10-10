KPSS P24, P34 puan türü nedir, hangi kurumlar alım yapar? KPSS sonuçları açıklandı

Binlerce adayın beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puan türlerini araştırmaya başladı.

Adaylar tarafından KPSS P24, P34 puan türü nedir, hangi kurumlar alım yapar sorularının cevapları merak ediliyor.

KPSS P24 PUAN TÜRÜ NEDİR, HANGİ KURUMLAR ALIM YAPAR?

KPSS P24 puan türüne göre alım yapan kurumlar arasında Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, AB Genel Sektreterliği ve TİKA gibi kurumlar yer alıyor.

P24 puan türünde genel olarak üniversitelerin işletme ve ekonomi bölümlerinde okuyan adaylar başvuru yapıyor.

KPSS P34 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P24 puan türünde ise genel olarak istatistik, İktisat ve uluslararası ilişkiler mezunları başvuru yapmaktadır. TİKA, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlar alım yapmaktadır.

Kurumların ihtiyaçlarına göre hangi puan türüne göre alım yapacağı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda adayların kurumlar tarafından yayınlanan ilanları takip etmesi gerekir.