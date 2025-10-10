Menü Kapat
Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar
17°
Gündem
Editor
 Murat Makas

Pastaneye el bombasıyla saldırı olayının perde arkası: 70 milyon TL detayı

Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması olayında sıcak gelişme yaşandı. El bombasının alacak-verecek meselesi yüzünden gözdağı verilmek için iş yerine atıldığı ortaya çıktı. El bombası atılması olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 11:05

'da 70 milyon liralık alacak meselesi yüzünden öldürülen kişinin alacaklılarının, 'daki kuzenini korkutmak için el bombasını pastaneye attıkları ortaya çıktı. Olay, 5 Haziran günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı.

Pastaneye el bombasıyla saldırı olayının perde arkası: 70 milyon TL detayı

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ö.G.'nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. O anlarda şüphelinin bombayı attıktan sonra içeriden bir kişinin de hızla uzaklaşması yer aldı.

Pastaneye el bombasıyla saldırı olayının perde arkası: 70 milyon TL detayı

AZMETTİRİCİLER DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ö.G.'in el bombası atması üzerine olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Yaklaşık 470 saat bölgede kamera çalışması inceleyen polis, S.S.'nin (42) olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Çalışmalarına devam eden polis, olaya karıştığını belirleyen K.K. (18) ile A.Ü.'yü (54) de tespit etti. 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Pastaneye el bombasıyla saldırı olayının perde arkası: 70 milyon TL detayı

ALACAK-VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Polis, olayın 4 Nisan günü Ankara'da 70 milyon TL'lik alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülen Özgür Üzer'le bağlantılı olduğunu belirledi. İddiaya göre, Üzer'in borcu kuzeni Z.Ü.'den tahsil edilmek istenince taraflar arasında husumet başladı. Bunun üzerine şüphelilerin Z.Ü.'yü korkutmak amacıyla pastaneye Rus yapımı parça tesirli el bombası attıkları tespit edildi.

Pastaneye el bombasıyla saldırı olayının perde arkası: 70 milyon TL detayı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bombayı atan şüphelinin de aralarında olduğu 4 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

