Adana'da 16 yaşındaki şüphelinin pastaneye el bombası atma anı kamerada

Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüpheli bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombası attı. Ö.G.'nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. O anlarda şüphelinin bombayı attıktan sonra içeriden bir kişinin de hızla uzaklaşması yer aldı. Ayrıca olayı gerçekleştiren Ö.G.'nin elinde de eldiven olması dikkat çekti.