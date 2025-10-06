Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı

Antalya'da yavaşlayan araçlara tur aracının çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:58

'nın turistik etkinliklerle ön plana çıkan ilçelerinden 'ta kavşak üzerindeki tedbirlerini görerek yavaşlayan araçlara tur aracının çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz D.'nin kullandığı 07 DNZ 66 plakalı Mercedes marka otomobile, Sanayi Köprülü kavşak üzerindeki kazası tedbirlerini görerek yavaşladığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Arif C.B.'nin kullandığı 07 BJU 592 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Emre K.'nin kullandığı 07 BZN 909 plakalı otomobilin de duraklama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan Nurullah D.'nin kullandığı 07 AEM 94 plakalı Mercedes marka tur aracının çarpması sonucu, 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı

Kazada 07 BZN 909 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Alparslan Ö. ve Uğur D. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Rus turistler Iana S., Alına T. ve Irina P. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere götürüldü.

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı

Kazanın ardından köprülü kavşak araç trafiğine kapanırken, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkunç kazada 3 yaya ölmüştü! Genç sürücü 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kontrolden çıkıp, karşı şeride fırladı! Feci kazada kahreden haber
ETİKETLER
#kaza
#trafik
#antalya
#yaralanma
#manavgat
#Rus Turistler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.