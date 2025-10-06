Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı

Antalya'nın turistik etkinliklerle ön plana çıkan ilçelerinden Manavgat'ta kavşak üzerindeki kaza tedbirlerini görerek yavaşlayan araçlara tur aracının çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz D.'nin kullandığı 07 DNZ 66 plakalı Mercedes marka otomobile, Sanayi Köprülü kavşak üzerindeki trafik kazası tedbirlerini görerek yavaşladığı sırada aynı istikamette seyir halindeki Arif C.B.'nin kullandığı 07 BJU 592 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Emre K.'nin kullandığı 07 BZN 909 plakalı otomobilin de duraklama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan Nurullah D.'nin kullandığı 07 AEM 94 plakalı Mercedes marka tur aracının çarpması sonucu, 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 07 BZN 909 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Alparslan Ö. ve Uğur D. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Rus turistler Iana S., Alına T. ve Irina P. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından köprülü kavşak araç trafiğine kapanırken, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.