Yaşam
 Nalan Güler Güven

Korkunç kazada 3 yaya ölmüştü! Genç sürücü 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hatay'da 25 yaşındaki Neslihan Kenar'ın hakimiyetindeki araç önce kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı ardından takla atarak ters döndü. 3 yayanın hayatını kaybettiği korkunç kazada sürücü Kenar 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

IHA
06.10.2025
10:07
06.10.2025
10:07

'da 29 Eylül günü gece saatlerinde ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşanan kazada, 25 yaşındaki Neslihan Kenar’ın kullandığı 38 RS 013 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters dönmüştü.

Korkunç kazada 3 yaya ölmüştü! Genç sürücü 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

KAZADA 3 YAYA TIR ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak hayatını kaybetmişti. Öte yandan, kazada yaralanan tır şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi, araç sürücüsü Neslihan Kenar ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Korkunç kazada 3 yaya ölmüştü! Genç sürücü 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

GENÇ SÜRÜCÜ 7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada genç sürücü Kenar, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kenar’ın gün içerisinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Korkunç kazada 3 yaya ölmüştü! Genç sürücü 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
#trafik kazası
#hatay
#ölüm
#iskenderun
#yaya
#Yaşam
