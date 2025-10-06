Kontrolden çıkıp, karşı şeride fırladı! Feci kazada kahreden haber

Isparta'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Halil Altunkaynak idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride fırladı.

Karşı şeride geçen otomobil, Turan D. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.