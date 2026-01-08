Menü Kapat
Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım için düğmeye bastı. ABD'li Senatör Lindsey Graham, 'ucuz Rus petrolünün satın alınmasına' yaptırım uygulanması için tasarıyı Trump'ın imzaladığını söyledi.

Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek
08.01.2026
08.01.2026
ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kritik gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek

''YAPTIRIMIN ZAMANLAMASI ÇOK İYİ''

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

BAZI ÜLKELER ARTIK UCUZ RUS PETROLÜ ALAMAYACAK!

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.

#Dünya
