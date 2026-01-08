Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kritik gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

''YAPTIRIMIN ZAMANLAMASI ÇOK İYİ''

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2009037587416027479

BAZI ÜLKELER ARTIK UCUZ RUS PETROLÜ ALAMAYACAK!

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.