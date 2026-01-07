Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

ABD Kuzey Atlantik'te Rusya bayraklı gemiye el koydu! Venezuela detayı da var

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te süren Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı tankere ve Rusya bayraklı Bella 1 gemisine el konulduğunu açıkladı. 2 gemiyle ilgili Venezuela detayı da açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
19:36
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
19:36

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bir gemiye daha el konulduğunu açıkladı. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, şafak vaktinde ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen operasyonda herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı "gizli filo" tankerinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğü belirtilirken, ABD Sahil Güvenlik güçlerinin nihai işlemler için ABD'ye kadar refakat ettiği aktarıldı. SOUTHCOM ayrıca müdahale anlarının görüntülerini de paylaştı.

"ABD 2 GİZLİ FİLO TANKERİNE EL KOYDU"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz saatlerde ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulmasına da değinerek, "ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur" ifadelerini kullandı.

ABD Kuzey Atlantik'te Rusya bayraklı gemiye el koydu! Venezuela detayı da var

Noem, son incelemelerine göre el konulan gemilerin Venezuela'da demir aldıklarını veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Noem, Bella 1 gemisinin takibinin haftalardır devam ettiğinin altını çizerek, geminin kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiği vurgularken, ABD Sahil Güvenliği'ne ait "USCGC Munro" gemisinin mürettebatını kutladı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya, ABD’nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koymasına tepki gösterdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.

ABD Kuzey Atlantik'te Rusya bayraklı gemiye el koydu! Venezuela detayı da var

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı.

ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

TGRT Haber
