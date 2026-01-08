Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasından sonra askeri operasyon tehdidinde bulunduğu Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile telefonda görüştü. Petro ile yakın zamanda görüşeceklerini belirten Trump, iki ülkenin dışişleri bakanlarının da Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu.

Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 04:39
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 04:56

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yapılan yasa dışı uyuşturucu sevkiyatından sorumlu tuttuğu bir başka lider Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme

"GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum."

Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme

DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE TOPLANTI

Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya lideri Gustavo Petro'dan Trump'a çok sert tepki: Gerekirse yeniden elime silah alırım
Trump Kolombiya'ya mali yardımları kesti: Petro'yu 'uyuşturucu lideri' ilan etti!
Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çok sert sözler: Burada kralların başı kesilir
YORUM YAZ
Uyarı
