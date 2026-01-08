Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yapılan yasa dışı uyuşturucu sevkiyatından sorumlu tuttuğu bir başka lider Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum."

DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE TOPLANTI

Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.