16°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çok sert sözler: Burada kralların başı kesilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Kolombiya kontrolden çıkmış'' sözlerini eleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro çok sert sözler kullandı. Petro, Trump'ı 'kral' olarak tanımladı ve ''Burada kralların başı kesilir'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın lideri 'yu ' lideri' ilan edip yardımları kesmesinin ardından ''Kolombiya kontrolden çıkmış'' sözlerine Cumhurbaşkanı Petro sert çıktı. Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Petro, Trump'ı 'kral' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta. Cumhuriyetlerde kimse kral gibi davranamaz. Burada kralların başı kesilir, eğer kral tavrıyla gelirlerse. Ölüm cezası yok, ama mecazi olarak söylüyorum: krallara itaat edilmez ve burada bir kral kimseyi susturamaz. 21. yüzyılda hala bazıları kendilerini kral ya da vali sanıyor ancak cumhuriyetlerde bu mümkün değildir."

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çok sert sözler: Burada kralların başı kesilir

''SUSUP DİZ Mİ ÇÖKMELİ? ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNACAĞIZ''

Petro, 'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneleri hatırlatarak, "Karasularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız." diye konuştu.

​​​​​​​ABD ile yaşanan diplomatik gerilimde asla taviz vermeyeceğini dile getiren Petro, "Ben taviz vermeyeceğim, talep edeceğim. Ama eğer Kolombiya zaten her şeyi taviz verdiyse, artık daha fazla taviz vermesi gerekmez." yorumunda bulundu.

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çok sert sözler: Burada kralların başı kesilir

''VENEZUELA'YI İŞGALE DESTEK VERMEYECEĞİZ''

Petro, ABD'nin olası bir Venezuela işgaline Kolombiya'nın destek vermeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bay Trump’ı öfkelendiriyor ki ben Amerikalılara, Kolombiya Ordusu’yla Venezuela’yı işgal etmelerinde destek vermiyorum. Hayır efendim hangi aptal Kolombiyalının aklına gelir de, kuzenlerinin, yeğenlerinin ve yaklaşık 4 milyon Kolombiyalının bulunduğu bir yeri işgal etmeye yardım etsin? Onları Gazze’de olduğu gibi öldürmeleri için mi?"

Bu arada Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'da ABD’nin geçici diplomatik temsilcisi John McNamara ile bir araya geldi.

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a çok sert sözler: Burada kralların başı kesilir

ABD VE KOLOMBİYA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD basınına göre Trump, dün yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro’yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD’nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun “nazikçe” olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump’ın suçlamalarına, “Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor” sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

Trump Kolombiya'ya mali yardımları kesti: Petro'yu 'uyuşturucu lideri' ilan etti!
Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir! ABD ve Rus bakanları anlaşamadılar
#donald trump
#abd
#uyuşturucu
#kolombiya
#gustavo petro
#diplomasi
#Ulusal Egemenlik
#Dünya
