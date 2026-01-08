8 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri rehberi || 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili duyuru BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Buna göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…