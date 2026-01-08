8 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri rehberi || 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
8 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili duyuru BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Buna göre bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
İstanbul’da 8 Ocak Perşembe günü kent genelinde 21 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamındaki kesintiler, kimi mahallelerde kısa süreli olurken, bazı ilçelerde elektrikler akşam saatlerine kadar gelmeyecek.
İstanbul Avrupa yakasındaki elektrik kesintileri BEDAŞ’ın resmi sitesi www.bedas.com.tr adresinden sorgulanırken, Anadolu yakasındaki kesintileri, AYEDAŞ’ın resmi sitesi www.ayedas.com.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte 8 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…