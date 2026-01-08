Menü Kapat
İBB burs taksitleri ödeme takvimi 2026 OCAK! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? 1. ve 2. taksit tarihleri

İBB burs ödeme takvimi, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye bu yıl tek seferlik 20 bin TL değerinde burs verilecek. İBB bursunu almaya hak kazanan öğrenciler geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan tarafından duyuruldu. İBB burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ödeme takvimini araştırmaya başladı. İBB bursu geçtiğimiz yıllarda 2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu kapsamda bu yılda benzer bir ödeme takviminin uygulanması bekleniyor. Peki İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? İBB bursu 1. ve 2. taksit tarihleri

İBB burs taksitleri ödeme takvimi 2026 OCAK! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? 1. ve 2. taksit tarihleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Genç Üniversitesi Sosyal Desteği" başvuruları 23 Eylül - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından ise değerlendirme sürecine geçildi. Değerlendirme süreci ise 2 Ocak 2026 tarihinde sona erdi. İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında 20 bin TL verilecek olan 100 bin öğrenci belirlendi. Sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İBB bursu kazanan binlerce öğrencinin gündeminde İBB bursu ödeme takvimi yer alıyor.

İBB burs taksitleri ödeme takvimi 2026 OCAK! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? 1. ve 2. taksit tarihleri

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’un asıl gücü; bu şehrin sokaklarında hayallerini büyüten gençlerimiz. Eğitim yolculuklarındaki yükü biraz olsun hafifletebilmek için 20 bin TL’ye çıkardığımız Genç Üniversiteli Sosyal Desteğimizin başvuru sonuçları açıklandı. Siz sadece hayallerinize odaklanın; biz İstanbul’da her adımınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadeleri yer aldı. İBB burslarının ne zaman yatırılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

153 Çözüm Merkezi tarafından iletilen bilgilere göre İBB bursunun ödeme takvimi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde ödeme takviminin belli olması ve öğrencilerin hesaplarına burs ücretlerinin yatırılması bekleniyor.

İBB burs taksitleri ödeme takvimi 2026 OCAK! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? 1. ve 2. taksit tarihleri

İBB BURSU KAÇ TAKSİT OLACAK 2026?

İBB bursu geçtiğimiz yıllarda 2 veya 3 taksit şeklinde yatırılmıştı. Bu kapsamda taksitlerin ilki bursun açıklanmasının hemen ardından öğrencilerin hesaplarına yatırılıyordu. 2. taksitler ise 1 ay sonra geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin hesaplarına geçmişti. Bu yıl İBB bursunun taksitler halinde öğrencilere yatırılması bekleniyor.

İBB burs taksitleri ödeme takvimi 2026 OCAK! İBB bursu ne zaman yatacak, kaç taksit olacak? 1. ve 2. taksit tarihleri

İBB BURSU ÖDEME TAKVİMİ 2026

İBB bursu 2026 ödeme takvimi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.

Geçtiğimiz yıl İBB bursu ödemeleri 2 taksit şeklinde gerçekleştirilmişti. İlk taksit Ocak ayı içerisnde yatırılmıştı. İkinci taksitler ise 3 Nisan tarihinde öğrencilerin hesaplarına geçmişti.

