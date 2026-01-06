A101 8-14 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Aldın Aldın afişinde bu hafta banyo dolap seti, elektrikli araba şarj istasyonu ve elektrikli araç geliyor

Kategoriler
A101 marketlere önümüzdeki günlerde gelecek olan aktüel indirimli ürünler belli oldu. Banyo dolap setinden, 65 inç ve 55 inç iki farklı model televizyona kadar birçok ürün A101 marketlerde 8 Ocak 2026 yarihinde yerini alacak. Televizoynların yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına özel lisanslı ürünlerin de A101 marketlere geleceği duyuruldu. A101 8 Ocak Aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL, kulakiçi kulaklık 499 TL, bloueooth hoparlör 599 TL, 10000 mAh pawerbank 399 TL, sırt masaj aleti 999 TL, kablosuz mouse 219 TL ve wireless charger 499 TL'den satışa çıkacak. Mutfağını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise ocak, cam fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set peşin fiyatına 8.999 TL'den satılacak. A101 8 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamını sizler için hazırladık.
Yolluk (80x150 cm): 349 TL
Kaymaz Salon Halısı (120x180 cm): 649 TL
Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 2'li: 349 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 349 TL
Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık: 499 TL
Sofra Bezi (140x140 cm): 129 TL
Yumak Çeşitleri 2'li: 69,50 TL
Natural Yumak 2'li: 89,50 TL
Cake Yumak: 89,50 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set (Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşur): 8.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi (9 kg yıkama kapasitesi, 15 program): 14.999 TL
Bulaşık Makinesi (12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 program): 13.999 TL
65" Frameless UHD QLED Google TV: 24.999 TL
55" Smart 4K UHD Google TV: 22.999 TL
Tost Makinesi: 1.999 TL
Çay Makinesi: 2.199 TL
Elektrikli Çelik Cezve: 499 TL
Mini Blender Seti: 1.699 TL
Erkek Bakım Seti: 999 TL
Difüzör: 399 TL
Şarjlı Dikey Süpürge: 4.499 TL
Süpürge: 4.199 TL
Saç Kurutma Makinesi: 899 TL
Elektrikli Araç (EV1): 229.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet (RSX6): 59.990 TL
49,4 CC Benzinli Moped: 39.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (VM4 Neo): 39.990 TL
Banyo Dolabı (65 cm, Üst ve Alt Modül + Seramik Lavabo dahil): 4.999 TL
Boy Dolabı (Genişlik: ~30 cm, Yükseklik: ~110 cm): 1.999 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı (Genişlik: ~65 cm, Yükseklik: ~180 cm): 2.499 TL
Açık Raflı Giyinme Dolabı (Ayarlanabilir Genişlik: ~180-105 cm): 3.999 TL
11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 17.990 TL
Elektronik Para Kasası: 999 TL
Para Sayma Makinesi: 3.490 TL
Kırıcı Delici Matkap: 2.490 TL
Avuç Taşlama: 999 TL
Şarjlı Vidalama: 1.049 TL
Çok Amaçlı Zımpara - Kazıma - Kesme El Aleti: 1.199 TL
Şarjlı Testere: 1.699 TL
Dekupaj Testere: 999 TL
Darbeli Matkap: 999 TL
55 Parça Şarjlı Vidalama: 749 TL
Multimetre: 219 TL
Dijital Kumpas: 285 TL
Dedantörlü Kamp Sobası: 499 TL
Flash 3'lü 1.5 M Topraklı Grup Priz + 3'lü Golyad Fiş Priz Seti: 299 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 439 TL
Taraftar Lisanslı TWS Kulaklık: 499 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör: 599 TL
Taraftar Lisanslı 10000 mAh Powerbank: 399 TL
Taraftar Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL
Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti: 999 TL
Taraftar Lisanslı Telefon Standı: 149 TL
Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: 349 TL
Taraftar Lisanslı 20 W Şarj Adaptörü: 329 TL
Taraftar Lisanslı Wireless Charger: 499 TL
Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse: 219 TL