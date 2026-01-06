A101 8-14 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Aldın Aldın afişinde bu hafta banyo dolap seti, elektrikli araba şarj istasyonu ve elektrikli araç geliyor

A101 marketlere önümüzdeki günlerde gelecek olan aktüel indirimli ürünler belli oldu. Banyo dolap setinden, 65 inç ve 55 inç iki farklı model televizyona kadar birçok ürün A101 marketlerde 8 Ocak 2026 yarihinde yerini alacak. Televizoynların yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına özel lisanslı ürünlerin de A101 marketlere geleceği duyuruldu. A101 8 Ocak Aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre taraftar lisanslı bluetooth kafaüstü kulaklık 439 TL, kulakiçi kulaklık 499 TL, bloueooth hoparlör 599 TL, 10000 mAh pawerbank 399 TL, sırt masaj aleti 999 TL, kablosuz mouse 219 TL ve wireless charger 499 TL'den satışa çıkacak. Mutfağını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise ocak, cam fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre set peşin fiyatına 8.999 TL'den satılacak. A101 8 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamını sizler için hazırladık.

A101 8 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Yolluk (80x150 cm): 349 TL

Kaymaz Salon Halısı (120x180 cm): 649 TL

Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 2'li: 349 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 349 TL

Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık: 499 TL

Sofra Bezi (140x140 cm): 129 TL

Yumak Çeşitleri 2'li: 69,50 TL

Natural Yumak 2'li: 89,50 TL

Cake Yumak: 89,50 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set (Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşur): 8.999 TL

Silver Çamaşır Makinesi (9 kg yıkama kapasitesi, 15 program): 14.999 TL

Bulaşık Makinesi (12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 program): 13.999 TL

65" Frameless UHD QLED Google TV: 24.999 TL

55" Smart 4K UHD Google TV: 22.999 TL

Tost Makinesi: 1.999 TL

Çay Makinesi: 2.199 TL

Elektrikli Çelik Cezve: 499 TL

Mini Blender Seti: 1.699 TL

Erkek Bakım Seti: 999 TL

Difüzör: 399 TL

Şarjlı Dikey Süpürge: 4.499 TL

Süpürge: 4.199 TL

Saç Kurutma Makinesi: 899 TL

A101 8 OCAK AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Elektrikli Araç (EV1): 229.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet (RSX6): 59.990 TL

49,4 CC Benzinli Moped: 39.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (VM4 Neo): 39.990 TL

Banyo Dolabı (65 cm, Üst ve Alt Modül + Seramik Lavabo dahil): 4.999 TL

Boy Dolabı (Genişlik: ~30 cm, Yükseklik: ~110 cm): 1.999 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı (Genişlik: ~65 cm, Yükseklik: ~180 cm): 2.499 TL

Açık Raflı Giyinme Dolabı (Ayarlanabilir Genişlik: ~180-105 cm): 3.999 TL

BU HAFTA A101'E NELER GELECEK 2026?

11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: 17.990 TL

Elektronik Para Kasası: 999 TL

Para Sayma Makinesi: 3.490 TL

Kırıcı Delici Matkap: 2.490 TL

Avuç Taşlama: 999 TL

Şarjlı Vidalama: 1.049 TL

Çok Amaçlı Zımpara - Kazıma - Kesme El Aleti: 1.199 TL

Şarjlı Testere: 1.699 TL

Dekupaj Testere: 999 TL

Darbeli Matkap: 999 TL

55 Parça Şarjlı Vidalama: 749 TL

Multimetre: 219 TL

Dijital Kumpas: 285 TL

Dedantörlü Kamp Sobası: 499 TL

Flash 3'lü 1.5 M Topraklı Grup Priz + 3'lü Golyad Fiş Priz Seti: 299 TL

GALATASARAY, FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ LİSANSLI ÜRÜNLER A101 8 OCAK

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık: 439 TL

Taraftar Lisanslı TWS Kulaklık: 499 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör: 599 TL

Taraftar Lisanslı 10000 mAh Powerbank: 399 TL

Taraftar Lisanslı Dijital Baskül: 399 TL

Taraftar Lisanslı Boyun/Sırt Masaj Aleti: 999 TL

Taraftar Lisanslı Telefon Standı: 149 TL

Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: 349 TL

Taraftar Lisanslı 20 W Şarj Adaptörü: 329 TL

Taraftar Lisanslı Wireless Charger: 499 TL

Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse: 219 TL