Kamyonun çarptığı araç fırına daldı: O anlar kamerada!

İstanbul Bahçelievler’de, saat 21.20 sıralarında Kocasinan Mahallesi Site 1. Sokakta meydana gelen kazada, sokakta seyir halindeki kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç fırına girerken, kamyon ise yol üzerinde park halindeki iki araca daha çarparak durabildi. O sırada fırın içerisinde bulunan işletme sahibi ise son anda kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı. Kaza nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.