Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

Ocak 08, 2026 09:19
1
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, yeni yıla fiyat artışıyla başladı. T10X’in başlangıç fiyatı 1 milyon 870 bin TL’ye, sedan T10F’in fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL’ye çıktı.

Giriş paketlerinde sınırlı artış yapılırken, yüksek menzil ve donanım tercih edenler için fiyatlar 3 milyon TL’yi aştı. Ancak teknoloji, konfor ve tasarım paketlerinde fiyatlar değişmedi. İşte 2026 güncel Togg fiyatları...

2
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

Aralık ayında 1 milyon 862 bin TL olan T10X başlangıç fiyatı 1 milyon 870 bin TL'ye yükselirken, T10F modelinde taban fiyat 1 milyon 878 bin TL'den 1 milyon 886 bin TL seviyesine çıktı.

Araçların ana fiyatlarındaki bu oynamaya rağmen opsiyon paketlerinin fiyatları sabit tutuldu.

3
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

T10X modelinde farklı menzil ve donanım seçeneklerine göre fiyatlar şu şekilde şekillendi:

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (4x4): 3.178.000 TL

4
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

Togg'un sedan modeli T10F'te de fiyatlar şöyle

V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (523 km): 3.178.000 TL

5
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

OPSİYON FİYATLARI SABİT KALDI 

Kullanıcıların araçlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyan opsiyon paketlerinde Ocak ayında bir fiyat artışı yaşanmadı.

6
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

T10X cephesinde jantlar 40 bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin TL, cam tavan ve Meridian premium ses sistemi 65 bin TL ve üst donanım V2 4More'a özel Obsidiyen Tasarım Paketi de 100 bin TL'lik fiyatlarını korudu.

 

7
Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

T10F modelinde kış ve akıllı destek paketleri 30'ar bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, Meridian ses sistemi 50 bin TL ve renk ve tasarım odaklı opsiyonlar eski fiyatlandırmadan sunulmaya devam ediyor.

TGRT Haber
