Togg'dan 2026 güncellemesi! İşte T10X ve T10F'in yeni fiyatları

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, yeni yıla fiyat artışıyla başladı. T10X’in başlangıç fiyatı 1 milyon 870 bin TL’ye, sedan T10F’in fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL’ye çıktı.

Giriş paketlerinde sınırlı artış yapılırken, yüksek menzil ve donanım tercih edenler için fiyatlar 3 milyon TL’yi aştı. Ancak teknoloji, konfor ve tasarım paketlerinde fiyatlar değişmedi. İşte 2026 güncel Togg fiyatları...