18°
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu: Bugün hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar yapılıyor. Öte yandan İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadı da gündem oldu.

06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 09:04

’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bugün bazı etkinlik ve törenlerle kutlanacak. 6 Ekim 2025 İstanbul ücret tarifesi de İstanbullular tarafından merak konusu oldu.

HANGİ HATLAR ÜCRETLİ, HANGİLERİ ÜCRETSİZ?

İstanbul'da 6 Ekim'de ücretsiz olacak.

Ücretsiz uygulaması, adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

