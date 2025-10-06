6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu: Bugün hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bugün bazı etkinlik ve törenlerle kutlanacak. 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi de İstanbullular tarafından merak konusu oldu.

HANGİ HATLAR ÜCRETLİ, HANGİLERİ ÜCRETSİZ?

İstanbul'da 6 Ekim'de ulaşım ücretsiz olacak.

Ücretsiz uygulaması, adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.