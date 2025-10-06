Menü Kapat
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Detaylar belli oldu: Devleti milyonlarca dolar zarar uğratmışlar

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler döviz girişi için verilen devlet desteğini suistimal etmekle suçlanıyor. Öte yandan şüphelilerin sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.

AA
06.10.2025
06.10.2025
Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla kararı verildiği bildirildi.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Detaylar belli oldu: Devleti milyonlarca dolar zarar uğratmışlar

HİLELİ ŞEKİLDE DEVLET DESTEĞİ ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Detaylar belli oldu: Devleti milyonlarca dolar zarar uğratmışlar

3 SUÇTAN GÖZALTI KARARI

Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Detaylar belli oldu: Devleti milyonlarca dolar zarar uğratmışlar

MADEN OCAKLARINDA ERİTİP DÖVİZ KAZANCI ELDE ETMİŞLER

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Detaylar belli oldu: Devleti milyonlarca dolar zarar uğratmışlar

DEVLET DESTEĞİ ALMAK İÇİN 24 YENİ ŞİRKET KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.

DEVLETİ MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRATMIŞLAR

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

