Altın yeni haftayı yükselişle açtı! Gram altın fiyatları uçtu: İşte 6 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın rekorlara doymuyor. Yükselişine tam gaz devam eden altın fiyatları 6 Ekim Pazartesi günü de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Pazar sabahı 5 bin 209,75 TL'den işlem gören gram altın yeni bir rekor kırdı. Altın haftanın ilk gününü 5 bin 255,89 liradan açtı. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 6 Ekim 2025 altın fiyatları...

İŞTE 6 EKİM PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.255,14

SATIŞ(TL) 5.255,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 8.818,00

SATIŞ(TL) 8.874,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 35.591,00

SATIŞ(TL) 36.129,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.921,00

SATIŞ(TL) 5.136,20

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.921,64

SATIŞ(USD) 3.922,16