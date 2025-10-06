Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun geneli hafif yağış geçişli, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir pazartesi gününe başlayacak. Ancak açıklanan saatten itibaren sağanak yağışlı hava yurtta etkili olacak. Yağışların hafta boyunca İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde kendisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü yurdun batı ve kuzeyi parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey Ege kıyıları kuvvetli rüzgarla serinletici hava hissedecek. Ancak akşam saatleri için uyarı yapıldı.

18.00 SONRASI YAĞIŞ KUVVETLENİYOR

Akşam saat 18.00 itibarıyla Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Bursa'da etkili olan yağışların salı günü yurdun batı bölümünün yarısını etkisi altına alacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrini sürdürecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.