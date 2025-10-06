Menü Kapat
Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6 Ekim hava durumu raporuna göre yurdun büyük bir bölümü sonbahar havasına geçiş yapıyor. Yağışın başladığı saat için uyarı verilirken önümüzdeki günler boyunca yurdun büyük bir bölümünün etkileneceği öngörülüyor.

'den yapılan son tahminlere göre yurdun geneli hafif geçişli, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir pazartesi gününe başlayacak. Ancak açıklanan saatten itibaren sağanak yağışlı hava yurtta etkili olacak. Yağışların hafta boyunca başta olmak üzere çok sayıda ilde kendisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

Pazartesi günü yurdun batı ve kuzeyi parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Kuzey Ege kıyıları kuvvetli rüzgarla serinletici hava hissedecek. Ancak akşam saatleri için uyarı yapıldı.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

18.00 SONRASI YAĞIŞ KUVVETLENİYOR

Akşam saat 18.00 itibarıyla Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul ve 'da etkili olan yağışların salı günü yurdun batı bölümünün yarısını etkisi altına alacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrini sürdürecek.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu için uyardı! Sağanak yağış geliyor, saat verildi

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

