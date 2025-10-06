Menü Kapat
 | Banu İriç

Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları

TBMM 1 Ekim'de açılmasının ardından yoğun bir gündemle yeni haftada toplanıyor. Ekonominin gidişatının ele alınacağı 7 Ekim günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Komisyonu'nda sunum yapacak. Suça sürüklenen çocuklar ve trafik cezalarına dair önemli düzenlemeler de ele alınacak.

Haber Merkezi
06.10.2025
06.10.2025
28'inci dönem 4'üncü yasama yılına dolu dolu gündemle giriş yapıyor. gündemiyle giriş yapılan haftanın devamında görüşülecek. Trafik cezalarının ağırlaştırılacağı ve detaylandırılacağı yeni düzenleme de önem taşıyor.

Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yıl sonunda yapılacak olan bütçe görüşmeleri öncesi ekonomi gündemine dair alınan yol ele alınacak.

8 Ekim Çarşamba günü Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun bir araya gelerek çalışma takvimini düzenlemesi bekleniyor.

9 Ekim Perşembe günü, Sayıştay’da açık bulunan 5 üyelik İçin yapılacak seçimler Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPALI TOPLANTIDA VEKİLLERLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kapalı grup toplantısında vekillerin yeni yasama yılına dair görüş ve önerilerini dinleyecek.

TRAFİK CEZALARINA DÜZENLEME

Trafik cezalarını ağırlaştıran düzenleme de bu hafta gündeme gelecek. Plakasıyla oynayandan, hız sınırını aşana kadar kapsamlı bir ceza düzenlemesi yapılacak. Ambulansa yol vermeyenler ve trafikte yaşanan anlaşmazlıkta araçtan inenler için de yaptırımlar ağırlaşacak.

Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları

PLAKASI OKUNMAYAN YANDI

Aracının plakasını okunmaz hale getirenler hem 140 bin lira para cezası hem de 30 gün trafikten men cezası alacak.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

HIZ SINIRI KAPSAMINI AŞANIN EHLİYETİ GİDECEK

Trafikte yerleşim yeri bölgesinde hız sınırını aşanlar ehliyetini kaptıracak. 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise 90 gün süreyle ehliyetine el konacak.

AMBULANSA YOL VERMEYENLERE CEZA

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

TRAFİKTE KAVGADA ARAÇTAN İNENE AĞIR PARA CEZASI VE EHLİYETE EL KOYMA

Trafikte öfke kontrolünü sağlayamayan ve tartışma anında aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza verilerek ehliyetlerine 60 gün el konulacak. Araçları da bir ay trafikten men edilebilecek.

Ayrıca çevreye gürültü kirliliği sağlayacak biçimde aracında değişiklik sağlayan sürücüye 16 bin lira para cezası verilecek.

Trafikte kırmızı ışık kuralını ihlal ederek akışı tehlikeye atarak trafik kazasına yol açan sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulabilecek. Ayrıca bu şekilde sürücü belgesine el konulan kişiler psikoteknik değerlendirmeden geçmeden ehliyetini geri alamayacak.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları

YARGI PAKETİ'NDE 18 YAŞ ALTI SUÇ İŞLEYENLER İÇİN DÜZENLEME


AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekillerinin 11. Yargı Paketi için çalışmaları sürüyor. Kanun teklifi kapsamına göre 15-18 yaş arası suç işleyen kişiler hakkındaki cezanın detayları genişletilecek. 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmamış şahıslar suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çevrilecek.

KARTI KÖTÜYE KULLANIMDA YAPTIRIM

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesabı 3 güne kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınmasını öngören düzenlemeler de 11. Yargı Paketi içeresinde yer alacak.

