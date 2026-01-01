Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor

Ankara'da okullar tatil mi sorusu 14 ilde okulların tatil edilmesinin ardından gündeme geldi. Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. 2 Ocak 2026 Cuma günü Ankara'da okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama için gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 15:59

2 Ocak Ankara'da okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Valilikler tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Ocak 2026 Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle Çorum, Muş, Amasya, Gaziantep, Yozgat, Düzce, Bolu, Kars, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi. 14 ilde eğitime ara verilmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşların gözleri, Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yarın (2 Ocak 2026) okulların tatil olacağına dair henüz Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Ankara'da yeni yılın ilk günüyle birlikte hava sıcaklıkları düşüş göstermeye devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da ha sıcaklıkları 2 Ocak 2026 Cuma günü -12 derece ile -2 derece arasında seyredecek. MGM tarafından yapılan uyarılarda hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelecek olan buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Ankara Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadığı takdirde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Ankara Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizi güncelleyeceğiz.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor

ANKARA HAVA DURUMU 2 OCAK

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da 2 Ocak sabah saatlerinde havanın sisli ve puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları öğle saatlerine kadar -12 ve -10 derecelerde seyredecek. Öğle saatlerinin ardından ise havanın parçalı bulutlu olması ve sıcaklıkların -3 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar tekrardan düşüş gösterecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları -10 ila 4 derece arasında olması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre Ankara'nın 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.