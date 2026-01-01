Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara Valiliği son dakika açıklaması bekleniyor

2 Ocak Ankara'da okullar tatil mi sorusu gündem oldu. Valilikler tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Ocak 2026 Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle Çorum, Muş, Amasya, Gaziantep, Yozgat, Düzce, Bolu, Kars, Malatya, Hakkari, Şırnak, Elazığ, Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi. 14 ilde eğitime ara verilmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşların gözleri, Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Ankara'da yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yarın (2 Ocak 2026) okulların tatil olacağına dair henüz Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı. Ankara'da yeni yılın ilk günüyle birlikte hava sıcaklıkları düşüş göstermeye devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'da ha sıcaklıkları 2 Ocak 2026 Cuma günü -12 derece ile -2 derece arasında seyredecek. MGM tarafından yapılan uyarılarda hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelecek olan buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Ankara Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadığı takdirde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Ankara Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizi güncelleyeceğiz.

ANKARA HAVA DURUMU 2 OCAK

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da 2 Ocak sabah saatlerinde havanın sisli ve puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları öğle saatlerine kadar -12 ve -10 derecelerde seyredecek. Öğle saatlerinin ardından ise havanın parçalı bulutlu olması ve sıcaklıkların -3 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar tekrardan düşüş gösterecek. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları -10 ila 4 derece arasında olması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre Ankara'nın 5 günlük hava tahmin raporu şöyle: