Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Adana’da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılması büyük paniğe neden oldu. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. (16) isimli şüpheli, müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı.





Yaşanan olay sırasında pastanedekiler büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba incelenmek üzere muhafaza altına alındı.



Kısa sürede yakalanan Ö.G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.