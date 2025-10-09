Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2023 yılından itibaren vatandaşlığa kabul edilen 2 bin 875 kişinin Rusya vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İrina Volk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Volk açıklamasında kararların, 28 Nisan 2023’te yürürlüğe giren federal yasa kapsamında alındığını ifade etti.

İPTALLERİN TEMEL İKİ NEDENİ VAR

Volk, iptallerin temel nedenlerinin “cezai hüküm giymek” ve “askerlik kaydı yaptırmamak” olduğunu belirtti. Sözcü, uygulamanın ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kişilere karşı mücadelede etkinliği artırmayı amaçladığını dile getirdi.

Rusya’da daha önce vatandaşlık almış kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasına neden olabilecek suç kapsamının bu yıl genişletildiği de hatırlatıldı.