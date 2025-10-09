Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı

Rusya'da vatandaşlık almış 2 bin 875 kişinin vatandaşlıkları iptal edildi. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iptallerin temelde iki nedeni olduğu belirtildi.

Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı
, 2023 yılından itibaren vatandaşlığa kabul edilen 2 bin 875 kişinin Rusya vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İrina Volk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Volk açıklamasında kararların, 28 Nisan 2023’te yürürlüğe giren federal yasa kapsamında alındığını ifade etti.

Rusya önce vatandaşlık verdi sonra geri aldı! Sebebi ise bir o kadar şaşırtıcı

İPTALLERİN TEMEL İKİ NEDENİ VAR

Volk, iptallerin temel nedenlerinin “cezai hüküm giymek” ve “ kaydı yaptırmamak” olduğunu belirtti. Sözcü, uygulamanın ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kişilere karşı mücadelede etkinliği artırmayı amaçladığını dile getirdi.

Rusya’da daha önce vatandaşlık almış kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasına neden olabilecek kapsamının bu yıl genişletildiği de hatırlatıldı.

