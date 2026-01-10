Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu! GS FB derbisinde muhtemel ilk 11

Süper Kupa'da bu akşam Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Nefes kesen müsabakaya saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bu akşam forma giyemeyecek. Wilfried Singo’nun ise devam eden sakatlığı nedeniyle bugün forma giymemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ise Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Asensio, Guendouzi, Musaba, Kerem, Duran