Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu! GS FB derbisinde muhtemel ilk 11

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Kupa'da bu akşam Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Nefes kesen müsabakaya saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bu akşam forma giyemeyecek. Wilfried Singo’nun ise devam eden sakatlığı nedeniyle bugün forma giymemesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de ise Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Anderson Talisca, Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Asensio, Guendouzi, Musaba, Kerem, Duran