ABD vatandaşlığı için kritik karar! Temyiz Mahkemesi kararını verdi

ABD Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına karar verdi.

DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞ OLUNUYOR MU?

ABD'de 1868'de anayasayla güvence altına alınan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, ülkenin göçmenlik ve vatandaşlık politikalarının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların doğrudan vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

KARARNAME DEĞİŞTİ

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkedeki birçok federal yargıç ise Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.