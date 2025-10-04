Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

ABD vatandaşlığı için kritik karar! Temyiz Mahkemesi kararını verdi

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını engellemeyeceğine hükmetti.

04.10.2025
12:24
04.10.2025
12:29

Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan 'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına karar verdi.

ABD vatandaşlığı için kritik karar! Temyiz Mahkemesi kararını verdi

DOĞUM YOLUYLA VATANDAŞ OLUNUYOR MU?

ABD'de 1868'de anayasayla güvence altına alınan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, ülkenin ve vatandaşlık politikalarının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların doğrudan vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

ABD vatandaşlığı için kritik karar! Temyiz Mahkemesi kararını verdi

KARARNAME DEĞİŞTİ

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

ABD vatandaşlığı için kritik karar! Temyiz Mahkemesi kararını verdi

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkedeki birçok federal yargıç ise Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.

