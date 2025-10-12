TFF duyurdu! A Milli Takım kampından izinsiz ayrıldı: Bu davranış kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Berke Özer'in dün akşam Bulgaristan'la oynanan maçın kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek, izinsiz bir şekilde A Milli Takım kampından ayrıldığını duyurdu. Berke Özer'in bu davranışının kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten TFF, Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

"DİSİPLİN, SAYGI VE TAKIM RUHU EN TEMEL İLKELERİMİZDİR"

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

"BU DAVRANIŞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

BERKE ÖZER'DEN TFF'YE CEVAP

TFF'nin açıklamasına Milli kaleci Berke Özer'den cevap gecikmedi. Özer, "Bulgaristan maçı sonrası kamptan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" ifadelerini kullandı.