Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız, 14 Ekim 2025 Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Berke Özer'in kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Berke Özer kendi isteğiyle, A Milli Takım'ın teknik ve idari kadrosundan izin almadan kamptan ayrıldı.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Berke Özer, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek A Milli Takım'ın kamp kadrosundan kendi isteğiyle izinsiz olarak ayrıldı. TFF tarafından yapılan konuyla ilgili açıklama ise şöyle:

"Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."