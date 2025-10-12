Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Berke Özer, A Milli Takım kampından ayrıldı. Berke Özer'in yerine Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Vatandaşlar tarafından Berke Özer Milli Takım kampından neden ayrıldığı merak ediliyor.

Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 15:04

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız, 14 Ekim 2025 Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan 'in kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden sorularının cevapları araştırılıyor.

Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yapılan açıklamaya göre Berke Özer kendi isteğiyle, 'ın teknik ve idari kadrosundan izin almadan kamptan ayrıldı.

Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Berke Özer, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek A Milli Takım'ın kamp kadrosundan kendi isteğiyle izinsiz olarak ayrıldı. TFF tarafından yapılan konuyla ilgili açıklama ise şöyle:

"Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Berke Özer Milli Takım kampından ayrıldı mı, neden? TFF açıklama yaptı

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#a milli takım
#tff
#berke özer
#Dünya Kupası Elemeleri
#Milli Takım Devam
#Aktüel
