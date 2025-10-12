Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

MIT, üniversite düzeyindeki en güçlü yapay zeka süper bilgisayarını devreye aldı

Saniyede 2 kentilyon işlem yapabilen yapay zeka süper bilgisayarı TX-GAIN, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Lincoln Laboratuvarı Süper Bilgi İşlem Merkezi'nde hizmete girdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
14:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
14:49

Amerika'da üniversite düzeyindeki en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı olan TX-GAIN, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Lincoln Laboratuvarı Süper Bilgi İşlem Merkezi tarafından hizmete alındı. Bilgisayar saniyede 2 kentilyon işlem yapabiliyor.

TOP 500 SIRALAMASINA GİRDİ

Adını "TX-Generative AI Next" ifadelerinin kısaltmasından alan "TX-GAIN" küresel "TOP500" sıralamasına girerek dünyanın en güçlü bilgisayarları arasına adını yazdırırken, sistemin özellikle biyosavunma, malzeme bilimi, ve gibi alanlarda araştırmaları hızlandıracağı açıklandı.

"TX-GAIN"in halihazırda radar analizi, hava durumu modellemesi, siber güvenlik ile ilaç ve malzeme tasarımlarında kullanıldığı aktarıldı.

SİSTEM HER ALANDA KULLANILACAK

LLSC Başkanı Dr. Jeremy Kepner, "TX-GAIN"in araştırmacılara yeni nesil mühendislik ve bilimsel hamleler konusunda büyük fırsatlar sunacağını belirterek, "Sistem, üretken yapay zekadan fiziksel simülasyonlara ve veri analizine kadar her alanda kullanılacak" dedi.

MIT Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Sistemleri Grubu'nda görevli Biyomedikal Mühendisi Rafael Jaimes ise yeni süper bilgisayarın çok sayıda protein modelleme imkanının yanında, daha fazla atom içeren çok daha büyük proteinleri de modelleme imkanı sunduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni hesaplama kapasitesi, biyolojik savunma alanındaki protein karakterizasyonu çalışmaları için çığır açıcı bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

