Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avrupa’nın en hızlısı! Bir milyon akıllı telefona eşdeğer süper bilgisayar 'Jupiter'

Dünyanın en hızlı dördüncü ve Avrupa'nın en güçlüsü olarak kabul edilen süper bilgisayar Jupiter, Almanya'da faaliyete girdi. Jupiter, iklim ve hava modelleri başta olmak üzere, geleceğin yapay zeka fabrikasına da katkı sunması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa’nın en hızlısı! Bir milyon akıllı telefona eşdeğer süper bilgisayar 'Jupiter'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 09:51

'nın en hızlı süper bilgisayar Jupiter, bugün 'da faaliyete girdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın Jülich şehrinde bugün açılışı yapılan yeni süper bilgisayarın, saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu açıkladı.

Jupiter'in saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirebildiğine işaret edilen açıklamada, sistemin bir milyon modern akıllı telefon kapasitesinin toplamına eşdeğer bir hesaplama gücüne sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni süper bilgisayar ile Avrupa'nın yüksek performanslı hesaplama alanında en üst sıralara çıktığına dikkat çekildi. Ayrıca Jupiter'in Avrupa'nın en güçlü ve dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak sıralandığı kaydedildi.

Avrupa’nın en hızlısı! Bir milyon akıllı telefona eşdeğer süper bilgisayar 'Jupiter'

İKLİM VE HAVA MODELLERİ İÇİN ÇALIŞABİLECEK

Açıklamada, sistemin performans ile sürdürülebilirliği bir araya getirdiği kaydedildi. Bilgisayarın tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, bilgisayarın son teknoloji soğutma ve enerji yeniden kullanımı özelliklerine sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Jupiter ile Avrupa genelinde araştırmacıların daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecekleri bildirildi.

Avrupa’nın en hızlısı! Bir milyon akıllı telefona eşdeğer süper bilgisayar 'Jupiter'

GELECEĞİN YAPAY ZEKA FABRİKASINA KATKI SUNACAK

Jupiter'in çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulamasını destekleyeceği aktarılan açıklamada, süper bilgisayarın üretken yapay zeka ve yeni nesil dijital teknolojiler için en son teknolojiye sahip büyük dil modellerini eğitecek olan gelecekteki yapay zeka fabrikasına da katkı sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, Jupiter'in, Avrupa'nın yapay zeka giga fabrika ağını geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu sisteme Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla, AB ve Almanya tarafından 500 milyon euro'luk ortak yatırım yapıldığı vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NASA, süper bilgisayarıyla görüntüleri ortaya çıkardı! İnsanlığın karşı karşıya kaldığı korkunç tehdit
Çin'in uzaydan dünyaya gövde gösterisi! Yörüngede süper bilgisayar inşa edilecek
ETİKETLER
#Dünya
#Almanya
#avrupa
#yapay zeka
#jüpiter
#Süper Bilgisayar
#Iklim Modelleme
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.