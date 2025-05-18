Çin'in uzaydan dünyaya gövde gösterisi! Yörüngede süper bilgisayar inşa edilecek

Çin'in devlet destekli Zhejiang Lab tarafından geliştirilen ve "Üç Cisim Bilişim Takımyıldızı" adı verilen dev proje kapsamında, her biri gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılmış 12 uydu yörüngeye fırlatıldı. Uzay tabanlı süper bilgisayar ağı, tamamlandığında saniyede 1.000 peta işlem (1 kentilyon işlem) yapabilme kapasitesine ulaşarak dünyanın en güçlü yer tabanlı sistemleriyle yarışacak.

Çin, tam olarak faaliyete geçtiğinde dünyanın en güçlü yer tabanlı süper bilgisayarlarıyla rekabet edebilecek bir sistem olan uzay bilişim takımyıldızına ait ilk uydu grubunu fırlattı.

Devlet destekli Guangming Daily gazetesine göre, her biri akıllı hesaplama sistemleri ve uydular arası iletişim bağlantılarıyla donatılmış 12 uydu, çarşamba günü öğle saatlerinde Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 2D roketiyle yörüngeye gönderildi.

SANİYEDE BİR KENTİLYON İŞLEM KAPASİTESİ

Uydular, Zhejiang Lab tarafından geliştirilen uzay tabanlı bir altyapı olan Üç Cisim Bilişim Takımyıldızı'nın (Three-Body Computing Constellation) parçası. Haberde belirtildiğine göre, sistem tamamlandığında toplamda saniyede 1.000 peta işlem (POPS) (yani saniyede bir kentilyon işlem) gerçekleştirebilecek gerçek zamanlı, yörünge içi veri işlemeyi destekleyecek.

Karşılaştırmak gerekirse, geçen yıl dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olan ve Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan yeni El Capitan sistemi, saniyede 1,72 peta işlem (yani 1,72 kentilyon işlem) kapasitesine ulaşabiliyor.

Harvard Üniversitesi’nden uzay tarihçisi ve astronom Jonathan McDowell, uzayda bulut bilişim fikrinin şu anda "oldukça moda" olduğunu söyledi.

McDowell, "Yörünge veri merkezleri, enerji ihtiyaçlarını ve karbon ayak izini azaltarak güneş enerjisi kullanabilir ve ısılarını uzaya yayabilir" dedi ve Çin'in yanı sıra ABD ve Avrupa'nın da gelecekte bu tür yörünge veri merkezleri konuşlandırmasının beklendiğini belirtti.