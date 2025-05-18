Çin tek tuşla dünyayı karanlığa gömebilir: Güneş panellerinde 'kapatma anahtarı' bulundu

ABD'de yer alan güneş enerjisi çiftliklerinde Çin yapımı parçalara monte edilmiş, listelenmemiş sahte iletişim cihazları tespit edildi. 'Kapatma anahtarları' olarak da adlandırılan bu cihazlar, uzaktan erişimle elektrik şebekesini fiziksel olarak yok edebilir.

ABD güneş enerjisi çiftliklerindeki Çin yapımı parçalara yerleştirilmiş "kapatma anahtarları" keşfedildi. Bu durum, Pekin yönetiminin ABD, İngiltere ve Avrupa genelindeki tedarikleri manipüle edebileceği veya şebekeleri "fiziksel müdahaleyle yok edebileceği" endişelerini gündeme getirdi.

Güncelleme ve bakım için uzaktan erişime izin verecek şekilde tasarlanan cihazlar, kamu hizmetleri şirketleri tarafından geniş güvenlik önlemlerine tabi tutuluyor.

SAHTE İLETİŞİM CİHAZLARI TESPİT EDİLDİ

Ancak iki kaynak, ABD'li uzmanların güvenlik sorunlarını kontrol etmek amacıyla şebekeye bağlı ekipmanları sökerken bazı güneş panellerinde listelenmeyen sahte iletişim cihazları bulduklarını aktardı.

Bu cihazların güvenlik duvarlarını aşmak, invertörleri uzaktan kapatmak veya ayarlarını değiştirmek için kullanılması enerji altyapısına zarar verebilir ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

"ŞEBEKEYİ FİZİKSEL OLARAK YOK EDEBİLİR"

Kaynaklardan biri, "Bu, şebekeyi fiziksel olarak yok etmenin yerleşik bir yolu olduğu anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi. Güneş panellerinde Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde üretilen parçalar kullanılıyor.

Keşif, yenilenebilir enerji sistemlerinin Çin yapımı parçalara bağımlı olması nedeniyle Pekin'in Batı dünyasındaki elektrik şebekelerinde tahribat yaratabileceği yönünde korkuları artırdı.