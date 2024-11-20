NASA, süper bilgisayarıyla görüntüleri ortaya çıkardı! İnsanlığın karşı karşıya kaldığı korkunç tehdit

20 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:44

Bilim insanları, NASA'ya ait süper bilgisayarda elde edilen görsellerden yola çıkaracak insanlığın karşı karşıya kaldığı tehdidi ortaya çıkardı. İnsanlık için korkunç olduğu düşünülen yüksek küresel karbondioksit emisyonlarına ait veriler incelendi. İşte detaylar...

ABD’nin Uzay programlarından sorumlu NASA​, dünya​ genelinde kritik araştırmalarını sürdürüyor. Bilim insanları daha önce NASA’nın verileriyle Dünya'nın tatlı su rezervlerinin azaldığını doğrulamıştı. Yeni yapılan araştırmalarda insanlık için tehdit oluşturan bulgulara rastlandı. NASA’ya ait süper bilgisayar ile yüksek küresel karbondioksit emisyonlarını gösteren veri odaklı bir animasyon oluşturuldu.

HOLLYWOOD TEKNİĞİ KULLANILDI

Maryland, Greenbelt'teki NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde bulunan İklim Simülasyonu Merkezi'ndeki Discover süper bilgisayarını kullanan görselleştiriciler, süper bilgisayar modellerinden elde edilen veri kümelerini kullanarak Hollywood filmlerinde kullanılan tekniği taklit etti.

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARI

Süper bilgisayar modelleri ve SVS görüntüleyicileri kullanılarak yapılan bu animasyon projesi, enerji santralleri, yangınlar ve şehirlerin etkisiyle gezegenin etrafında hareket eden karbondioksit emisyonlarını ve bu emisyonların hava akımının farklı hava düzenleriyle Dünya'ya nasıl yayıldığını gösterdi.

Kapsamlı araştırmaya katılan Goddard iklim bilimcisi Lesley Ott, "Hem politikacılar hem de bilim insanları karbonun nereden geldiğini ve bunun gezegeni nasıl etkilediğini hesaba katmaya çalışıyor. Burada farklı hava modellerinin her şeyi nasıl birbirine bağladığını görüyorsunuz" dedi.

EMİSYONA YOL AÇAN ETKENLER

Ott'a göre ABD, Güney Asya ve Çin'deki karbondioksit emisyonlarının çoğu elektrik santralleri, otomobiller, kamyonlar ve endüstriyel tesislerden kaynaklanırken, Afrika ve Güney Amerika'da ise arazi yönetimi, ormansızlaşma, kontrollü tarımsal yakmalar, petrol ve kömür yakma ile ilgili yangınlar emisyonlara yol açıyor.

Gezegenin dört bir yanındaki emisyonların titreşimini gösteren görselde nabız atışına benzer seviyeler alevlerin alevlenip alçalmasını ve ağaçların ve bitkilerin fotosentez yapmasıyla birlikte karbondioksitin emilip salınmasını gösteriyor. Bu model, iklim değişikliğinin şiddetlenmesinde hayati önem taşıyan büyük miktardaki emisyonları gösterdiği için kritik öneme sahiptir. Daha yüksek emisyonlar daha sıcak bir atmosfere yol açar.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği​ Paneli'ne göre, insan faaliyetleri "kesinlikle ısınmaya neden oluyor" ve bu da daha yoğun sıcak hava dalgaları, fırtınalar, orman yangınları ve yükselen deniz seviyeleri gibi ciddi hava değişikliklerine yol açıyor.