Rusların modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu karıştırdı: NASA’dan sert tepki

18 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:18

Astronotların uzaydaki mekanı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı Rus Zvezda modülünde 2019'dan beri devam eden hava kaçağı, NASA ve Roscosmos arasında anlaşmazlık çıkardı. NASA, kaçağın kritik bir seviyeye ulaştığını ve modülün yapısal bütünlüğünün tehlikede olduğunu savunurken, Roscosmos bunu kabul etmiyor.

Son beş yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu​'nun (UUİ) Rusya'ya ait bir modülünde ciddi bir hava kaçağı var. NASA​ ve Rus mevkidaşı Roscosmos​ ise sızıntının temel nedeni ve sonuçlarının ciddiyeti konusunda hâlâ anlaşmazlık içinde. Kaçak ilk olarak 2019 yılında, Roscosmos'un Temmuz 2000'de alçak Dünya yörüngesine fırlattığı Rus Zvezda modülüne bir kenetlenme portu bağlayan girişte (PrK olarak adlandırılıyor) keşfedildi.

NASA VE RUSLAR ANLAŞAMIYOR

Bu yılın başlarında NASA, modülden kaçan hava oranının miktarı nedeniyle sızıntıyı "en yüksek risk seviyesine" yükseltti. SpaceNews'in haberine göre, eski bir NASA astronotu olan ve şu anda ISS Danışma Komitesi'nin başkanlığını yürüten Bob Cabana, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Rus ekibi sızıntıları aramaya ve kapatmaya devam ederken, PrK'nın yıkıcı bir şekilde parçalanmasının gerçekçi olduğuna inanmıyor. NASA, PrK'nın yapısal bütünlüğü ve yıkıcı bir arıza olasılığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Ruslar devam eden operasyonların güvenli olduğuna inanıyor ama bizi tatmin edecek şekilde bunu kanıtlayamıyorlar. Aynı şekilde ABD de bunun güvenli olmadığına inanıyor ama biz de Rusları tatmin edecek bir kanıta sahip değiliz."

Rus ekipler hava sızıntısının büyük olasılıkla mikro titreşimlerden kaynaklanan yüksek döngüsel yorgunluktan kaynaklandığına inanırken, NASA'daki ekipler basınç ve mekanik stres, artık stres, modülün malzeme özellikleri ve çevresel maruziyetin hepsinin oyunda olduğunu düşünüyor.

SIZINTI SÜRDÜRÜLEMEZ!

Hava kaçağı NASA'nın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda ele alındı ve sızıntının gerçek ciddiyeti ile mürettebat için oluşturduğu risk vurgulandı. Bununla birlikte OIG raporunda, iki uzay ajansının sızıntının sürdürülemez olarak kabul edilmesi gereken nokta üzerinde anlaşamadıkları belirtildi.

Rapora göre NASA ve Roscosmos, UUİ'deki hava sızıntısını görüşmek üzere bir araya geldi ve NASA yetkilileri Roscosmos'un "sızıntı oranı savunulamaz bir seviyeye ulaşmadan önce servis modülüne giden kapağı izleyip kapatabileceklerinden emin olduklarını" belirtti.

Cabana açıklamasında, ekipler çatlağın başlaması ve büyümesine neden olan faktörleri araştırmaya devam etseler de, ABD ve Rus teknik ekiplerinin olası temel nedenin ne olduğu veya bu sızıntıların sonuçlarının ciddiyeti konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadığını ifade etti.